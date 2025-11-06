Point de fuite

Alors qu'une tempête se déchaîne, un criminel tente d'échapper à la police et à son complice. Une réceptionniste dépose une étrange valise dans une chambre d'hôtel où un petit garçon est enfermé. Une femme guette l'arrivée du père de son enfant, et un steward désespéré attend d'embarquer pour un vol ultime. Tous approchent du point de non-retour qui fera basculer leur existence. Un huis clos labyrinthique où l'amour et la mort se livrent une course-poursuite infernale dans les entrailles d'un aéroport pris dans un déluge de neige et de glace.