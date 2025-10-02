Un grand livre en 17 langues qui ouvre les yeux et les oreilles ! En partenariat avec l'association Dulala, D'une langue à l'autre. Lire, entendre, voir d'autres langues ça fait du bien ! En France, 1 enfant sur 4 grandit avec une langue autre que le français. Le mot d'ordre de l'association Dulala, avec qui Syros a réalisé cet album : " Les langues de chacun, une chance pour tous ! " Faire du multilinguisme de notre société un levier pour favoriser l'égalité, la tolérance, l'empathie. Aujourd'hui plus que jamais. Albanais, allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, grec, hébreu, italien, portugais, roumain, russe, soninké, tamoul, turc, ukrainien sont les 17 langues de ce grand livre inclusif et passionnant. Découvrir la richesse des sons et des écritures, s'amuser à comparer les langues, apprendre des mots nouveaux, découvrir les langues de ses voisins, amis, familles, c'est bon pour le cerveau ! Et c'est s'ouvrir, dès le plus jeune âge, à un monde plus tolérant. Comment tu dis ? c'est 120 mots à lire et à entendre dans d'autres langues (grâce à l'audio associé - LexiLaLa) et 10 grands thèmes proches du quotidien des enfants (La famille ; Les émotions ; La maison ; Les vêtements ; La santé ; Les activités ; L'école ; La salle de classe ; La cantine ; Le monde ; Les annexes) Avec une grande image complexe et des images simples par thème, pour favoriser la parole et les échanges avec l'enfant. Un livre superbement et très intelligemment illustré par Julie Escoriza. La presse en parle " Un livre très original, magnifiquement illustré, qui offre à tous les enfants les bienfaits du plurilinguisme. Une richesse à partager, qui valorise la diversité, développe l'empathie et la tolérance, et permet d'apprendre les langues ! " CITROUILLE " Des QR code pour écouter la prononciation des mots complètent ce grand livre qui sensibilisera à l'importance des langues du monde entier ! " LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS " Les bénéfices de la diversité linguistique et culturelle dans un livre jeunesse illustré ! " COURRIER INTERNATIONAL " En France, 600 langues sont parlées et un enfant sur quatre grandit avec une autre langue que le français. Alors pourquoi ne pas essayer d'apprendre quelques mots des unes et des autres ? Un livre sans fin, que l'on peut compléter avec d'autres langues et en écouter d'autres encore sur le site qui prolonge l'ouvrage ! " LA VOIX DU NORD " Un album aussi beau qu'original, pour développer l'empathie et la tolérance. " FENETRE SUR COUR " Une rencontre sonore avec les langues. Un album très grand format qui offre un voyage au sein de 17 langues différentes. Un livre qui aura toute sa place à la maison comme à l'école. " NLJ Dalula est une association agréée par l'Education nationale. L'association s'attache à créer les conditions permettant la construction d'un plurilinguisme harmonieux fondé sur la reconnaissance de la dignité de chaque langue, dans le souci de développer de nouvelles formes d'hospitalité langagière, invitant à repenser les questions de différence, d'altérité et d'intégration dans une société multiculturelle.