Caroline arrive à Nantes pour tourner la page d'une vie professionnelle devenue insupportable. Elle ouvre des chambres d'hôtes sur la butte Sainte-Anne. Mais certains de ses clients lui rappellent sa vie antérieure, marquée par l'arrogance, le mépris. Elle ressent beaucoup de colère et d'injustice. Elle décide de ne rien laisser passer. Elle va se venger. Par ailleurs, elle est témoin d'un accident de voiture qui s'avére être un meurtre. Elle s'intéresse au conducteur accusé, Emile Bernaudeau, viticulteur du sud-Loire, aux raisons qui l'ont pousséà ce geste extrême. Elle découvre ainsi la face cachée de la grande distribution. Alors que son ami le commissaire Martin Rémeur est chargé de l'enquête, elle devient une militante engagée, organise le soutien au viticulteur.

Ainsi va la vie (cdl)

Yves Choquet

Paru le 04/09/2025

256 pages

A PRECISER

20,00 €

