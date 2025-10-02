Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Jais et Grenat

Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle est prête à tout donner pour sauver Terra... mais sauvera-t-elle son amour ? Le deuxième tome très attendu d'une trilogie de fantasy époustouflante. Grâce à sa cape aux broderies énigmatiques, Maryan sait que sa mission est de faire revenir la Lune. Elle doit pour cela réunir les cristaux de pouvoir forgés par la reine sans nom, assassinée avant d'avoir pu sauver Terra du froid éternel. Mais ces cristaux à la magie surpuissante sont éparpillés, certains perdus... et Maryan et son presque mari, Kerill, sont désormais ennemis de la Couronne. Alors que les troupes du Conestable et les sanguinaires termin se rapprochent, Maryan doit fuir. Accompagnée de Qinaya, un beau et troublant Foncet qui l'attire plus que de raison, et de Lutz, sa mystérieuse soeur de coeur, elle se lance à la recherche du troisième cristal, hantée par la vision de la terrifiante femme rouge qui la traque dans l'ombre. En chemin, apprendra-t-elle enfin le secret de sa naissance ? " Un univers créé de toutes pièces, propre à la high fantasy , mais qui n'est pas exempt de tyrans et de violence, non loin du nôtre. " Libération " Des personnages mystérieux et uniques. " Librairie MOLLAT

Par Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion
Chez Syros

|

Auteur

Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion

Editeur

Syros

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jais et Grenat par Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion

Commenter ce livre

 

Jais et Grenat

Stéphanie Benson, Nelly Labère, François-Xavier Pavion

Paru le 02/10/2025

608 pages

Syros

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782748538830
9782748538830
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.