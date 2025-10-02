Jais et Grenat

Elle est prête à tout donner pour sauver Terra... mais sauvera-t-elle son amour ? Le deuxième tome très attendu d'une trilogie de fantasy époustouflante. Grâce à sa cape aux broderies énigmatiques, Maryan sait que sa mission est de faire revenir la Lune. Elle doit pour cela réunir les cristaux de pouvoir forgés par la reine sans nom, assassinée avant d'avoir pu sauver Terra du froid éternel. Mais ces cristaux à la magie surpuissante sont éparpillés, certains perdus... et Maryan et son presque mari, Kerill, sont désormais ennemis de la Couronne. Alors que les troupes du Conestable et les sanguinaires termin se rapprochent, Maryan doit fuir. Accompagnée de Qinaya, un beau et troublant Foncet qui l'attire plus que de raison, et de Lutz, sa mystérieuse soeur de coeur, elle se lance à la recherche du troisième cristal, hantée par la vision de la terrifiante femme rouge qui la traque dans l'ombre. En chemin, apprendra-t-elle enfin le secret de sa naissance ? " Un univers créé de toutes pièces, propre à la high fantasy , mais qui n'est pas exempt de tyrans et de violence, non loin du nôtre. " Libération " Des personnages mystérieux et uniques. " Librairie MOLLAT