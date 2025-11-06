La redécouverte, par le théâtre, du Fil de midi , un texte fondamental de Goliarda Sapienza : le récit intime du naufrage amoureux et de la dépression qui a immédiatement précédé l'écriture de L'Art de la joie . Commen trouver la force de vivre quand le désarroi se transforme en désespoir, le désespoir en tentative de suicide ? Après une crise existentielle et une plongée dans la dépression, une femme a cédé à la tentation de mourir. Sauvée in extremis, elle a subi des séances d'électrochocs qui ont violemment altéré sa mémoire. Depuis, elle s'entretient régulièrement chez elle avec un homme à qui elle livre son chaos le plus intime, dans une tentative de recouvrer la mémoire autant que le goût de vivre. Cette femme qui se reconstruit, c'est Goliarda Sapienza. Et cette histoire, c'est celle qu'elle a racontée dans l'un de ses textes les plus intimes, Le Fil de midi , huis clos bouleversant où se noue une relation cruciale entre l'écrivaine et son analyste. C'est d'ailleurs après cet épisode de reconstruction que Goliarda Sapienza s'engagera dans l'écriture de son chef-d'oeuvre L'Art de la joie . Avec Goliarda, vous êtes très forte ! Ippolita di Majo a conçu une adaptation prodigieuse de ce récit déjà hors normes. Elle nous y fait entendre comme nous ne l'avions jamais entendue la parole de Goliarda Sapienza. Donné de nombreuses fois au théâtre en Italie, ce texte élève la parole universelle d'une femme irrésistiblement libre, tout à la fois féroce et pleine d'humour.