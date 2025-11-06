Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Goliarda, vous êtes très forte !

Ippolita Di Majo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La redécouverte, par le théâtre, du Fil de midi , un texte fondamental de Goliarda Sapienza : le récit intime du naufrage amoureux et de la dépression qui a immédiatement précédé l'écriture de L'Art de la joie . Commen trouver la force de vivre quand le désarroi se transforme en désespoir, le désespoir en tentative de suicide ? Après une crise existentielle et une plongée dans la dépression, une femme a cédé à la tentation de mourir. Sauvée in extremis, elle a subi des séances d'électrochocs qui ont violemment altéré sa mémoire. Depuis, elle s'entretient régulièrement chez elle avec un homme à qui elle livre son chaos le plus intime, dans une tentative de recouvrer la mémoire autant que le goût de vivre. Cette femme qui se reconstruit, c'est Goliarda Sapienza. Et cette histoire, c'est celle qu'elle a racontée dans l'un de ses textes les plus intimes, Le Fil de midi , huis clos bouleversant où se noue une relation cruciale entre l'écrivaine et son analyste. C'est d'ailleurs après cet épisode de reconstruction que Goliarda Sapienza s'engagera dans l'écriture de son chef-d'oeuvre L'Art de la joie . Avec Goliarda, vous êtes très forte ! Ippolita di Majo a conçu une adaptation prodigieuse de ce récit déjà hors normes. Elle nous y fait entendre comme nous ne l'avions jamais entendue la parole de Goliarda Sapienza. Donné de nombreuses fois au théâtre en Italie, ce texte élève la parole universelle d'une femme irrésistiblement libre, tout à la fois féroce et pleine d'humour.

Par Ippolita Di Majo
Chez Le Tripode Editions

|

Auteur

Ippolita Di Majo

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Goliarda, vous êtes très forte ! par Ippolita Di Majo

Commenter ce livre

 

Goliarda, vous êtes très forte !

Ippolita Di Majo

Paru le 06/11/2025

Le Tripode Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370554734
9782370554734
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.