Ce livre est un panorama de 50 différentes méthodes de déploiement de Kubernetes. Il offre une vue d'ensemble structurée des outils et approches pour installer Kubernetes, qu'il s'agisse d'outils dits desktop, de solutions /Infrastructure as Code/, de plateformes managées ou d'installations automatisées. ? Lorsqu'on parle des défis de Kubernetes, la complexité opérationnelle est souvent mise en avant, mais la conception du cluster lui-même est rarement abordée. Pourtant, selon les contraintes techniques, légales ou organisationnelles, le choix de la méthode de déploiement d'un cluster peut être un facteur déterminant dans la réussite ou l'échec d'un projet. Chaque chapitre explore un outil ou une méthode spécifique, avec des descriptions pratiques, des étapes détaillées pour l'installation, et une analyse des avantages et inconvénients. L'objectif est d'en faire une référence technique accessible, destinée aux développeurs et administrateurs systèmes cherchant à mieux comprendre et comparer ces solutions très diverses les unes des autres.