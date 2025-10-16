Oubliez tout, plongez dans ces ondes organiques et transformez le coloriage en expérience magique. Dans ces 56 dessins magnétiques, formes organiques et naturelles semblent s'étendre à l'infini, telles des ondes. A chacun de faire parler son imagination, qu'on y voit des fleurs, des algues marines, des herbes sauvages... ou de tout nouveaux univers. Chacun des coloriages vous offrira un long moment de détente, alors laissez-vous envoûter par ces ondes organiques. Le papier est épais et compatible avec des feutres classiques ou à alcool. Aucun transfert de couleurs entre les pages.