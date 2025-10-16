Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Ondes organiques

Lisa Magano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Oubliez tout, plongez dans ces ondes organiques et transformez le coloriage en expérience magique. Dans ces 56 dessins magnétiques, formes organiques et naturelles semblent s'étendre à l'infini, telles des ondes. A chacun de faire parler son imagination, qu'on y voit des fleurs, des algues marines, des herbes sauvages... ou de tout nouveaux univers. Chacun des coloriages vous offrira un long moment de détente, alors laissez-vous envoûter par ces ondes organiques. Le papier est épais et compatible avec des feutres classiques ou à alcool. Aucun transfert de couleurs entre les pages.

Par Lisa Magano
Chez First

|

Auteur

Lisa Magano

Editeur

First

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ondes organiques par Lisa Magano

Commenter ce livre

 

Ondes organiques

Lisa Magano

Paru le 16/10/2025

First

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412103692
9782412103692
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.