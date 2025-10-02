Accompagner les élèves dys et TDAH, c'est possible

Près d'un enfant sur dix est confronté à un trouble Dys (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie) et un sur vingt à un TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité). A quoi correspondent ces troubles ? Comment distinguer un élève en difficulté d'un élève DYS ou TDAH ? Comment soutenir ces élèves dans leurs apprentissages ? Quelles sont les procédures à suivre ? Comment accompagner les familles ? Isabelle Ducos-Filippi répond de manière précise et très concrète aux questions que se posent les enseignants. Elle propose des outils et adaptations pédagogiques réalistes pour chaque type de difficulté (en lecture, écriture, mathématiques, expression orale...) et des aides à la mémorisation. Ce livre est le compagnon quotidien des enseignants pour une école réellement inclusive de la maternelle au lycée.