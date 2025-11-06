L'inventaire officiel, illustré des 645 Monuments historiques de l'Aisne. Réalisée en collaboration avec les services patrimoniaux des Directions régionales des Affaires culturelles, cette collection propose un panorama représentatif des Monuments historiques des régions. Elle est illustrée de photographies inédites et de documents d'archives. Un inventaire exhaustif complète chaque ouvrage. Le département de l'Aisne est riche de 645 édifices protégés au titre des Monuments historiques. Parmi ceux-ci, les ponts Bernard d'Armentières-sur-Ourcq, le monument des Fantômes de Oulchy-le-Château, la basilique de Saint-Quentin, le moulin de Lucy de Ribemont, l'abbaye bénédictine de Saint-Michel, la manufacture de glaces de Saint-Gobain, le château de Fère de Fère-en-Tardenois et la cathédrale Notre-Dame de Laon. Cet ouvrage propose un panorama représentatif des différentes architectures de la région, illustré de plus de 350 photographies inédites et documents d'archives. Rédigé par les services patrimoniaux de la Direction des Affaires culturelles, il est une invitation à la découverte des Monuments historiques de l'Aisne.