Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Risques & voyages

Eric Desfougeres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'activité humaine consistant à se déplacer - notamment à l'étranger, très largement démocratisée - ne saurait pas toujours être exempte d'imprévus. Cela va de simples désagréments (bagages perdus, retards...) aux catastrophes, très médiatisées, ayant régulièrement endeuillées les transports. Forts de ce constat, universitaires et praticiens ont confronté leurs expertises reconnues et formulé dans le présent ouvrage des propositions d'amélioration. Sous un angle comparatif, transcendant les approches modales, un état des lieux a pu y être dressé. Cette publication revient notamment sur les fondements des responsabilités civile et pénale en matière de transport et différentes causes d'exonération. Ainsi en résulte que les modalités de réparation pesant sur les transporteurs et les agences de voyages dépendent d'abord du moyen de transport emprunté, du mode d'organisation du déplacement ou de la qualification de consommateur. Ensuite, pèse sur le transporteur une obligation de sécurité, renforcée en droit aérien, voire une responsabilité pénale en cas d'accidents collectifs. Enfin, l'indemnisation des retards suscite un abondant contentieux d'interprétation des règlements européens.

Par Eric Desfougeres
Chez Editions Mare et Martin

|

Auteur

Eric Desfougeres

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Droit du tourisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Risques & voyages par Eric Desfougeres

Commenter ce livre

 

Risques & voyages

Eric Desfougeres

Paru le 09/10/2025

198 pages

Editions Mare et Martin

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386001864
9782386001864
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.