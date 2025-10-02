Inscription
#Essais

Je sommes plusieurs

Pierre Bayard

Plutôt que de présenter l'être humain comme déchiré entre des pulsions contradictoires, ne serait-il pas plus simple d'admettre que chacun·e d'entre nous abrite différentes personnes, qui parfois ne se connaissent même pas ? Une telle évolution théorique, qui devrait logiquement nous inciter à prendre plusieurs noms, contribuerait à apaiser la vie en société, puisqu'il n'y aurait plus de sens à reprocher aux politiciens de changer d'avis, à accuser son conjoint d'adultère ou à condamner les malfaiteurs pour des actes qu'ils ont commis à leur insu.

Par Pierre Bayard
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Pierre Bayard

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Essais

Je sommes plusieurs

Pierre Bayard

Paru le 02/10/2025

192 pages

Les Editions de Minuit

18,00 €

9782707356857
© Notice établie par ORB
