Je sommes plusieurs

Plutôt que de présenter l'être humain comme déchiré entre des pulsions contradictoires, ne serait-il pas plus simple d'admettre que chacun·e d'entre nous abrite différentes personnes, qui parfois ne se connaissent même pas ? Une telle évolution théorique, qui devrait logiquement nous inciter à prendre plusieurs noms, contribuerait à apaiser la vie en société, puisqu'il n'y aurait plus de sens à reprocher aux politiciens de changer d'avis, à accuser son conjoint d'adultère ou à condamner les malfaiteurs pour des actes qu'ils ont commis à leur insu.