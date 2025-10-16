Découvrez 60 messages des êtres de Lumière pour vous guider au quotidien. Altruisme, détermination, honnêteté, humilité, sincérité... Chaque carte est associée à une valeur essentielle, suivie d'un message vibrant et inspirant pour la reconnaître, l'honorer et l'intégrer dans votre quotidien. Virginie Bobée est enseignante spirituelle et messagère des mondes subtils. Elle est l'auteure de Suis ton âme, elle connaît le chemin (Ed. Le Lotus et l'Eléphant) et Ecoute ton âme, et tout devient possible (Ed. Animae).