Ecoute ton âme

Virginie Bobée

Découvrez 60 messages des êtres de Lumière pour vous guider au quotidien. Altruisme, détermination, honnêteté, humilité, sincérité... Chaque carte est associée à une valeur essentielle, suivie d'un message vibrant et inspirant pour la reconnaître, l'honorer et l'intégrer dans votre quotidien. Virginie Bobée est enseignante spirituelle et messagère des mondes subtils. Elle est l'auteure de Suis ton âme, elle connaît le chemin (Ed. Le Lotus et l'Eléphant) et Ecoute ton âme, et tout devient possible (Ed. Animae).

Par Virginie Bobée
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Virginie Bobée

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

Ecoute ton âme

Virginie Bobée

Paru le 16/10/2025

60 pages

Leduc.s éditions

14,95 €

9782385641818
