#Essais

Nietzsche et la France

Paolo D'Iorio, Alexandre Avril, David Simonin

. "Il est grand temps que je revienne au monde en tant que Français ", déclarait Friedrich Nietzsche en 1888. Agacé par la posture moralisante de ses contemporains allemands, Nietzsche était au contraire fasciné par l'" esprit français ". S'il décriait ceux qui prétendent savoir ce qui est bien et ce qui est mal, il appréciait l'analyse sèche et désenchantée des grands moralistes français, de Montaigne à Voltaire. A partir de 1883, il a tissé un dialogue profond et constant avec les oeuvres des écrivains, critiques, historiens et philosophes représentants de la culture française de la décadence : Baudelaire, Bourget, Renan, Taine, les Goncourt. Analysant les multiples facettes de cette sensibilité hexagonale, ce livre propose d'éclairer non seulement le nietzschéisme, mais aussi sa fulgurante diffusion en France puis en Europe dès les années 1890. Car, si Nietzsche a aimé la France, la France aura aussi - tout au long du XXe siècle - aimé et discuté Nietzsche. Les différents moments de sa réception sont scandés par les noms de Bataille dans les années 1930, de Camus ensuite, puis de Deleuze, Foucault et Derrida lors de la " Nietzsche Renaissance " de l'après-guerre. Un éclairage contextuel sans lequel on ne saurait comprendre à la fois les références, les inspirations et les enjeux de la pensée du philosophe.

Par Paolo D'Iorio, Alexandre Avril, David Simonin
Chez CNRS

|

Auteur

Paolo D'Iorio, Alexandre Avril, David Simonin

Editeur

CNRS

Genre

Nietzsche

Nietzsche et la France

Paolo D'Iorio, Alexandre Avril, David Simonin

Paru le 06/11/2025

400 pages

CNRS

29,00 €

9782271137104
