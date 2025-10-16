Inscription
Messages de guidance

Aurore Roegiers

ActuaLitté
Découvrez 60 messages des guides qui vous accompagneront à travers toutes les étapes de votre vie. Vous souhaitez recevoir une guidance de l'Univers à propos d'un choix, d'une relation ou d'une direction à prendre ? Ces précieux conseils résonneront en vous ; ils vous ramèneront à vos propres ressentis, à votre vérité, et vous permettront d'oser ! Médium et artiste, Aurore Roegiers transmet des messages de la Source afin d'éveiller les consciences. Elle est l'auteure de Espoir (Ed. Atlantes), L'Oracle de l'évolution (Ed. Le Lotus et l'éléphant) et Messages d'âmes (Ed. Animae).

Par Aurore Roegiers
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Aurore Roegiers

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arts divinatoires

Messages de guidance

Aurore Roegiers

Paru le 16/10/2025

60 pages

Leduc.s éditions

14,95 €

