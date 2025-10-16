Messages de guidance

Découvrez 60 messages des guides qui vous accompagneront à travers toutes les étapes de votre vie. Vous souhaitez recevoir une guidance de l'Univers à propos d'un choix, d'une relation ou d'une direction à prendre ? Ces précieux conseils résonneront en vous ; ils vous ramèneront à vos propres ressentis, à votre vérité, et vous permettront d'oser ! Médium et artiste, Aurore Roegiers transmet des messages de la Source afin d'éveiller les consciences. Elle est l'auteure de Espoir (Ed. Atlantes), L'Oracle de l'évolution (Ed. Le Lotus et l'éléphant) et Messages d'âmes (Ed. Animae).