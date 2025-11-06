L'Heure bleue

Lorsqu'un os humain est découvert au centre d'une sculpture d'une célèbre artiste, un expert part enquêter sur l'île écossaise où elle habitait... Après son décès, Vanessa Chapman, artiste à la renommée mondiale, laisse à la postérité des peintures, des sculptures et beaucoup de questions sans réponses. Pour quelle raison avait-elle décidé d'acheter Eris, une île écossaise uniquement accessible à marée basse, et d'y vivre recluse dans sa grande demeure ? Qu'est-il arrivé à son mari, mystérieusement disparu vingt ans plus tôt ? Quels étaient véritablement les liens de Vanessa avec Grace Haswell, son amie et héritière, qui vit toujours sur l'île ? Lorsqu'une étrange découverte conduit James Becker, un expert en oeuvres d'art, sur Eris, il est loin de s'imaginer tous les secrets auxquels il va être confronté.
Par
Paula Hawkins, Pierre Szczeciner, Corinne Daniellot Chez
Pocket
Commenter ce livre