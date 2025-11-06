L'Heure bleue

Lorsqu'un os humain est découvert au centre d'une sculpture d'une célèbre artiste, un expert part enquêter sur l'île écossaise où elle habitait... Après son décès, Vanessa Chapman, artiste à la renommée mondiale, laisse à la postérité des peintures, des sculptures et beaucoup de questions sans réponses. Pour quelle raison avait-elle décidé d'acheter Eris, une île écossaise uniquement accessible à marée basse, et d'y vivre recluse dans sa grande demeure ? Qu'est-il arrivé à son mari, mystérieusement disparu vingt ans plus tôt ? Quels étaient véritablement les liens de Vanessa avec Grace Haswell, son amie et héritière, qui vit toujours sur l'île ? Lorsqu'une étrange découverte conduit James Becker, un expert en oeuvres d'art, sur Eris, il est loin de s'imaginer tous les secrets auxquels il va être confronté.