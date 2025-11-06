Inscription
#Polar

L'Heure bleue

Paula Hawkins, Pierre Szczeciner, Corinne Daniellot

ActuaLitté
Lorsqu'un os humain est découvert au centre d'une sculpture d'une célèbre artiste, un expert part enquêter sur l'île écossaise où elle habitait... Après son décès, Vanessa Chapman, artiste à la renommée mondiale, laisse à la postérité des peintures, des sculptures et beaucoup de questions sans réponses. Pour quelle raison avait-elle décidé d'acheter Eris, une île écossaise uniquement accessible à marée basse, et d'y vivre recluse dans sa grande demeure ? Qu'est-il arrivé à son mari, mystérieusement disparu vingt ans plus tôt ? Quels étaient véritablement les liens de Vanessa avec Grace Haswell, son amie et héritière, qui vit toujours sur l'île ? Lorsqu'une étrange découverte conduit James Becker, un expert en oeuvres d'art, sur Eris, il est loin de s'imaginer tous les secrets auxquels il va être confronté.

Paula Hawkins, Pierre Szczeciner, Corinne Daniellot
Chez Pocket

|

Auteur

Paula Hawkins, Pierre Szczeciner, Corinne Daniellot

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

L'Heure bleue

Paula Hawkins trad. Pierre Szczeciner, Corinne Daniellot

Paru le 06/11/2025

432 pages

Pocket

9,60 €

ActuaLitté
9782266348898
