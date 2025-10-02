Bercer le silence

Rose, plume engagée pour la santé des femmes, lève le voile sur un énième tabou insoutenable : le deuil périnatal. Ce drame intime, trop souvent minimisé, étouffé, voire banalisé, touche pourtant des milliers de familles. Comment expliquer ce silence ? Ce déni collectif face à une réalité glaçante : 1 femme sur 4 vivra une fausse couche dans sa vie. Et que dire de celles confrontées à l'IMG - cette décision déchirante qui force des parents à choisir entre souffrance et absence ? Chaque grossesse interrompue, qu'il s'agisse d'une fausse couche, d'une grossesse extra-utérine, d'une mort foetale in utero ou d'un décès à la naissance, laisse une trace indélébile. Derrière ces mots médicaux froids, ce sont des familles brisées, des deuils invisibles, des silences lourds. Après Endogirls , la BD-reportage sur l'endométriose, Nathalie André et Violette Suquet unissent à nouveau leurs voix pour une nouvelle enquête aussi poignante que nécessaire. Un ouvrage coup de poing qui met des mots et des images sur l'indicible, et redonne une place à celles et ceux qu'on oublie trop souvent : les parents en deuil et les bébés partis trop tôt.