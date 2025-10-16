Inscription
#Essais

50 cocottes de sagesse

Lulumineuse

ActuaLitté
50 cocottes de sagesse dont 10 modèles à remplir soi-même Pliez, dépliez et laissez-vous guider par ces messages de sagesse. Avec ces cocottes colorées, chaque instant devient une invitation à vous reconnecter à vous-même et aux autres. Choisissez celle qui vous parle : Cocotte Créativité, Cocotte Mudras, Cocotte Chakras, Cocotte Yoda, Cocotte Intuition... Chaque pli cache un message bienveillant, comme un coup de pouce de l'Univers pour éclairer votre vie. A offrir, à partager ou à garder précieusement, ces cocottes vous accompagnent joyeusement sur les chemins de la sagesse. Lulumineuse est l'auteure de nombreux ouvrages et son site Lulumineuse. com est un service de ressources offert à tous.

Par Lulumineuse
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Lulumineuse

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Pensée positive

50 cocottes de sagesse

Lulumineuse

Paru le 16/10/2025

40 pages

Leduc.s éditions

14,95 €

ActuaLitté
9782385641474
© Notice établie par ORB
