50 cocottes de sagesse dont 10 modèles à remplir soi-même Pliez, dépliez et laissez-vous guider par ces messages de sagesse. Avec ces cocottes colorées, chaque instant devient une invitation à vous reconnecter à vous-même et aux autres. Choisissez celle qui vous parle : Cocotte Créativité, Cocotte Mudras, Cocotte Chakras, Cocotte Yoda, Cocotte Intuition... Chaque pli cache un message bienveillant, comme un coup de pouce de l'Univers pour éclairer votre vie. A offrir, à partager ou à garder précieusement, ces cocottes vous accompagnent joyeusement sur les chemins de la sagesse. Lulumineuse est l'auteure de nombreux ouvrages et son site Lulumineuse. com est un service de ressources offert à tous.