Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Frères de l'ombre

Kellian Bier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un beau livre au coeur des missions des forces spéciales. Préface du général Le Page, à l'origine de la création des forces spéciales françaises. Dans la continuité du premier ouvrage United We Conquer, Frères de l'ombre vous plonge au coeur des forces spéciales et unités d'élite françaises. Ce nouveau livre élargit l'horizon en explorant, au-delà des témoignages des commandos Marine, les récits poignants et intenses des unités d'intervention les plus emblématiques de notre nation. Préfacé par le Général Le Page, 1er Général du Commandement des Opérations Spéciales, cet ouvrage rassemble les récits authentiques d'une quarantaine d'opérateurs qui ont écrit leurs missions les plus mémorables, partageant leurs expériences et leurs émotions les plus profondes. Frères de l'ombre célèbre l'unité, la coopération et l'engagement indéfectible de ceux qui se tiennent en première ligne pour protéger notre pays et défendre la liberté dont nous jouissons. A travers des témoignages poignants, des photos de situation et des portraits photographiques captivants, ce livre est une immersion totale dans un univers où le devoir et le sacrifice forment le quotidien de ces forces spéciales et unités d'élites, garantes de notre sécurité dans un monde en perpétuelle mutation.

Par Kellian Bier
Chez Solar

|

Auteur

Kellian Bier

Editeur

Solar

Genre

Histoire militaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frères de l'ombre par Kellian Bier

Commenter ce livre

 

Frères de l'ombre

Kellian Bier

Paru le 06/11/2025

168 pages

Solar

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263189647
9782263189647
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.