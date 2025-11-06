Un beau livre au coeur des missions des forces spéciales. Préface du général Le Page, à l'origine de la création des forces spéciales françaises. Dans la continuité du premier ouvrage United We Conquer, Frères de l'ombre vous plonge au coeur des forces spéciales et unités d'élite françaises. Ce nouveau livre élargit l'horizon en explorant, au-delà des témoignages des commandos Marine, les récits poignants et intenses des unités d'intervention les plus emblématiques de notre nation. Préfacé par le Général Le Page, 1er Général du Commandement des Opérations Spéciales, cet ouvrage rassemble les récits authentiques d'une quarantaine d'opérateurs qui ont écrit leurs missions les plus mémorables, partageant leurs expériences et leurs émotions les plus profondes. Frères de l'ombre célèbre l'unité, la coopération et l'engagement indéfectible de ceux qui se tiennent en première ligne pour protéger notre pays et défendre la liberté dont nous jouissons. A travers des témoignages poignants, des photos de situation et des portraits photographiques captivants, ce livre est une immersion totale dans un univers où le devoir et le sacrifice forment le quotidien de ces forces spéciales et unités d'élites, garantes de notre sécurité dans un monde en perpétuelle mutation.