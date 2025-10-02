Inscription
Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe siècles

Jean-René Valette, Marie-Luce Chênerie

Un ouvrage de référence pour qui s'intéresse à la littérature arthurienne et tout particulièrement à la figure, incontournable, du chevalier errant, réédité pour la première fois en poche. Dans la mosaïque aux mille reflets qu'est la littérature arthurienne, un personnage se détache avec netteté : le chevalier errant, type dont relèvent la moitié des personnages des romans en vers de ce corpus au XIIe siècle. Personnage fictif qui entretient des rapports subtils mais indéniables avec la réalité historique de l'époque, le chevalier errant relève d'un éthos aristocratique à dominante laïque. L'ouvrage de Marie-Luce Chênerie, devenu un classique des études médiévales, repose sur sept copieux chapitres qui forment autant de cadres d'investigation (les contextes géographiques, les itinéraires, le temps ; les aspects de l'errance guerrière ; le chevalier, la femme et l'amour ; l'hospitalité, thème crucial s'il en est ; les diverses manifestations du merveilleux) et foisonnent en relevés d'occurrences, détails, enquêtes et micro-analyses d'une richesse, d'une rigueur et d'une précision remarquables. Un livre indispensable pour qui s'intéresse au monde arthurien.

Par Jean-René Valette, Marie-Luce Chênerie
Chez Librairie Droz

Jean-René Valette, Marie-Luce Chênerie

Editeur

Librairie Droz

Genre

Méthodologie littéraire

Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe siècles

Marie-Luce Chênerie

Paru le 02/10/2025

880 pages

Librairie Droz

24,90 €

9782600005807
© Notice établie par ORB
