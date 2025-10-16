Inscription
#Roman francophone

Caresser le monde

Emmanuelle Tabet

ActuaLitté
"Accueillir le silence, s'ouvrir à l'infime, à un battement d'aile, au tremblement de l'herbe, au murmure des pins, à ce qui disparaît, à ce qui résiste". Après avoir longtemps cheminé dans les carnets de notations, Emmanuelle Tabet propose un éloge de l'écriture carnettiste, une ode à cet "exercice d'attention" vécu comme une ouverture à la beauté éphémère du monde et au secret de l'instant. Véritable herbier littéraire, ce livre offre une formidable moisson d'impressions et d'aphorismes, parfois recueillis chez des auteurs méconnus touchés par la grâce d'un frémissement de l'eau, l'énigme d'un papillon ou le souffle d'un nuage. Il nous enseigne à habiter notre demeure en l'effleurant avec légèreté, tout en résistant avec dignité à l'air chahuté d'une "civilisation du faux-fuyant" , obtuse et brutale.

Par Emmanuelle Tabet
Chez Le Passeur Editeur

|

Auteur

Emmanuelle Tabet

Editeur

Le Passeur Editeur

Genre

Littérature française

Caresser le monde

Emmanuelle Tabet

Paru le 16/10/2025

232 pages

Le Passeur Editeur

14,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385210625
9782385210625
© Notice établie par ORB
plus d'informations

