Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Une sélection pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur des Seychelles, de Mahé à La Digue en passant par Praslin et les îles voisines, avec toutes les infos pour organiser son voyage en toute autonomie. Les expériences incontournables : plages paradisiaques (Grand'Anse, Anse Lazio, Anse Source d'Argent...), randonnée dans le parc national du Morne Seychellois ou dans la vallée de Mai, snorkeling dans des eaux translucides, excursions en bateau, observation des oiseaux et des tortues... Une couverture approfondie des activités en plein air - dont un chapitre " plongée et snorkeling ", pour cette destination qui offre des conditions exceptionnelles pour la pratique de ces activités : eau chaude et claire, faune abondante, infrastructures excellentes et personnel compétent. . Des pages spéciales sur l'environnement, pour mieux comprendre la richesse naturelle exceptionnelle des Seychelles et voyager de manière responsable. Des hébergements sélectionnés pour tous les budgets : maisons d'hôtes accueillantes, petites pensions abordables, hôtels de charme ou établissements d'exception sur les îles privées. Des conseils pour se repérer et circuler, préparer son voyage selon la saison, et s'immerger dans la culture et les traditions aux Seychelles. Des cartes claires pour visualiser les régions, situer les sites, tracer des itinéraires et organiser ses déplacements.