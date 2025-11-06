Inscription
#Beaux livres

Dictionnaire amoureux de Gabrielle Chanel

Jean-Louis Froment

ActuaLitté
Ce Dictionnaire amoureux mêle souvenirs d'enfance, inspiration artistique et sources de création. Jean-Louis Froment y convoque ses talents de poète pour dresser un portrait unique de la créatrice. Il ne se contente pas de raconter Gabrielle Chanel, femme en mouvement permanent, avant-gardiste devenue une icône incontournable de la mode, il tente d'en capturer l'essence. Il est parmi les rares connaisseurs de la vie de Gabrielle Chanel. Il a parcouru les chemins de ses lieux de vie, de ses rencontres, de ses lectures, de ses regards, de tout ce qui touche à l'invisible d'une création : d'où elle survient, comment elle se glisse dans le projet d'une vie, comment elle sait capturer le sens d'un mot de Jean Cocteau, d'une image de Pierre Reverdy, d'un rythme de Guillaume Apollinaire, d'une matière de Picasso, d'une sonorité de Stravinsky, pour en faire son langage, tout en l'associant aux paysages secrets des manques de l'enfance. Ce texte très littéraire et d'une grande poésie, nous dépeint l'âme d'une grande créatrice. Sans jamais être historique, didactique ou pédagogique, l'auteur nous révèle ce qui a inspiré Gabrielle Chanel. Par une approche sensible, il met en lumière l'origine des créations emblématiques de Chanel. Comment sont nés le tweed, le jersey, le camélia, le logo Chanel, la veste noire, la joaillerie, les fragrances... Il nous mène également dans les pas de Gabrielle Chanel, en compagnie des hommes et des femmes de sa vie, d'Obazine à Paris, en passant par Moulins, Biarritz, Deauville, New York. L'auteur nous offre aussi une formidable plongée dans un monde artistique d'avant-garde d'une incroyable richesse avec des inspirations multiples. On y côtoie Misia, Cocteau, Lifar, Picasso, Diaghilev et tant d'autres. On découvre Gabrielle à travers ses lectures, on apprend comment chaque livre l'a accompagnée et inspirée. Sous la forme d'un portrait chinois d'une extrême finesse, d'une poésie merveilleuse,

Par Jean-Louis Froment
Chez Plon

|

Auteur

Jean-Louis Froment

Editeur

Plon

Genre

Grands couturiers

Dictionnaire amoureux de Gabrielle Chanel

Jean-Louis Froment

Paru le 06/11/2025

336 pages

Plon

25,00 €

9782259322881
© Notice établie par ORB
