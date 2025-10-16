Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le plus beau des cadeaux

Katie Piper, Tilia Rand-Bell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un album tendre et inspirant sur la joie du partage Petite Souris prépare ses cadeaux. Elle les emballe avec du joli papier et de beaux rubans brillants. Elle se dépêche, car elle ne veut pas être en retard à la fête de Noël chez Grand-Mère. En chemin, elle rencontre des amis qui ont besoin de son aide. Alors, elle leur offre l'écharpe qu'elle a tricotée, le gâteau qu'elle a préparé, un savon qui sent bon... Mais quand vient le moment d'échanger les cadeaux chez Grand-Mère, Petite Souris n'a plus rien à offrir... sauf le plus beau cadeau du monde : son amour pour sa Grand-Mère ! Un album sur la joie du partage, où l'on découvre que "C'est super chouette de recevoir un cadeau... Mais faire plaisir aux autres, c'est encore mieux ! "

Par Katie Piper, Tilia Rand-Bell
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Katie Piper, Tilia Rand-Bell

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le plus beau des cadeaux par Katie Piper, Tilia Rand-Bell

Commenter ce livre

 

Le plus beau des cadeaux

Katie Piper, Tilia Rand-Bell

Paru le 16/10/2025

32 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384535323
9782384535323
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.