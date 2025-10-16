Le plus beau des cadeaux

Un album tendre et inspirant sur la joie du partage Petite Souris prépare ses cadeaux. Elle les emballe avec du joli papier et de beaux rubans brillants. Elle se dépêche, car elle ne veut pas être en retard à la fête de Noël chez Grand-Mère. En chemin, elle rencontre des amis qui ont besoin de son aide. Alors, elle leur offre l'écharpe qu'elle a tricotée, le gâteau qu'elle a préparé, un savon qui sent bon... Mais quand vient le moment d'échanger les cadeaux chez Grand-Mère, Petite Souris n'a plus rien à offrir... sauf le plus beau cadeau du monde : son amour pour sa Grand-Mère ! Un album sur la joie du partage, où l'on découvre que "C'est super chouette de recevoir un cadeau... Mais faire plaisir aux autres, c'est encore mieux ! "