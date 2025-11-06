Les individus ont longtemps été assignés à un métier, à un partenaire : cela a pu conduire à un enfermement mortifère. Au début de notre siècle, cette mécanique sociale s'est inversée : c'est le retour du nomadisme. On part n'importe quand, n'importe où. Comment rendre compte d'une époque où les valeurs fluctuent au gré d'événements, où les repères traditionnels s'effacent ? C'est en spécialiste que Michel Maffesoli décrypte nos comportements de nomades contemporains. Hier bloqué dans des rôles sociaux prédéfinis - métier, famille-, l'individu s'arroge désormais un surcroît de liberté. Imaginaire, plaisir, désir, fête, rêve deviennent les maîtres mots de sa révolte silencieuse. Littéralement, il " flue " et circule sans cesse. Errant au hasard de ses pulsions, de ses goûts et de ses fantaisies. Parallèlement, les individus, bien qu'ils soient en mouvement, sont en quête d'un territoire solide où s'enraciner. C'est ce que Michel Maffesoli appelle l' "enracinement dynamique" . Le nomade contemporain a envie de retrouver les mêmes amis, dans les mêmes villes, et de former une tribu autour du globe. Après Le Temps des tribus, Michel Maffesoli continue son investigation du social. Cet essai montre qu'au morcellement croissant des sociétés correspond une autonomie renforcée de l'individu. Une archéologie de l'inconscient collectif contemporain. Un essai fondamental pour mieux comprendre notre société actuelle et nos propres agissements.