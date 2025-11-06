Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Du nomadisme

Michel Maffesoli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les individus ont longtemps été assignés à un métier, à un partenaire : cela a pu conduire à un enfermement mortifère. Au début de notre siècle, cette mécanique sociale s'est inversée : c'est le retour du nomadisme. On part n'importe quand, n'importe où. Comment rendre compte d'une époque où les valeurs fluctuent au gré d'événements, où les repères traditionnels s'effacent ? C'est en spécialiste que Michel Maffesoli décrypte nos comportements de nomades contemporains. Hier bloqué dans des rôles sociaux prédéfinis - métier, famille-, l'individu s'arroge désormais un surcroît de liberté. Imaginaire, plaisir, désir, fête, rêve deviennent les maîtres mots de sa révolte silencieuse. Littéralement, il " flue " et circule sans cesse. Errant au hasard de ses pulsions, de ses goûts et de ses fantaisies. Parallèlement, les individus, bien qu'ils soient en mouvement, sont en quête d'un territoire solide où s'enraciner. C'est ce que Michel Maffesoli appelle l' "enracinement dynamique" . Le nomade contemporain a envie de retrouver les mêmes amis, dans les mêmes villes, et de former une tribu autour du globe. Après Le Temps des tribus, Michel Maffesoli continue son investigation du social. Cet essai montre qu'au morcellement croissant des sociétés correspond une autonomie renforcée de l'individu. Une archéologie de l'inconscient collectif contemporain. Un essai fondamental pour mieux comprendre notre société actuelle et nos propres agissements.

Par Michel Maffesoli
Chez Cerf

|

Auteur

Michel Maffesoli

Editeur

Cerf

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du nomadisme par Michel Maffesoli

Commenter ce livre

 

Du nomadisme

Michel Maffesoli

Paru le 06/11/2025

224 pages

Cerf

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204148702
9782204148702
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.