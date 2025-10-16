Les Braises de la Reine

- Une série envoûtante vendue, à plus de 8000 ex. , qui jongle avec les contes, s'inspirant de ce qu'ils ont de plus merveilleux comme de plus terrifiant. - Un récit résolument féministe dans un royaume où, une jeune femme n'a pour seul moyen de se libérer de ses chaînes dorées que de se transformer en monstre. - Une romance qui se dessine entre une princesse et le Fou du Roi. CRAIGNEZ LA BETE DONT LE COURROUX S'EST ABATTU SUR LA MAUDITE FAMILLE D'IVREE ! ON RACONTE QUE LE MONSTRE, EFFROYABLE ET SANS AME, RÔDE DANS LES BOIS DE L'YSLES, PRET A FAIRE COULER LE SANG DES PUISSANTS. Son identité dévoilée à Margot, Cendre et Roland, Blanche est déterminée à sauver son peuple, les Roncevallois, et à empêcher la montée au pouvoir d'un nouveau tyran. Pour cela, elle doit s'opposer à Armand, prince d'Aragos. Et le temps presse, car la mère de ce dernier, Isabelle Meslay, organise un grand bal masqué pour que son fils choisisse sa reine. Or, il se trouve qu'Agnès, héritière désignée du Roncevaux, serait la favorite... Les quatre compagnons comptent bien s'infiltrer dans le palais de celle que l'on surnomme la Rose-Rouge pour révéler son machiavélisme et se rapprocher de potentielles alliées. Si Blanche est prête à tout sacrifier pour que le Roncevaux ne passe pas aux mains de cette famille ennemie, la route jusqu'en Aragos sera longue et périlleuse. L'occasion pour elle de se rapprocher de Cendre... Mais un avenir commun est-il seulement possible entre un fou aux étranges visions et une princesse dont le coeur abrite une bête furieuse ?