Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Mes plus belles mélodies de noël

Mary Richards, Skylar White

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une compilation des plus beaux morceaux de musique classique qui évoquent Noël depuis des générations. "Pars pour un formidable voyage musical autour du monde, à la découverte des plus célèbres morceaux de Noël ! Ecoute les morceaux que nous aimons le plus à Noël et découvre les instruments qui se cachent derrière ces mélodies. De l'exaltant Sonnent les cloches au chant apaisant de la fête de la lumière en Suède, en passant par l'entraînant Feliz Navidad de Ariel Ramirez en Argentine, de magnifiques extraits sonores donnent vie à l'orchestre, aux choeurs et aux wassailing, écoute ces airs fabuleux et initie-toi aux sons et aux chants de Noël du monde entier".

Par Mary Richards, Skylar White
Chez Kimane

|

Auteur

Mary Richards, Skylar White

Editeur

Kimane

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes plus belles mélodies de noël par Mary Richards, Skylar White

Commenter ce livre

 

Mes plus belles mélodies de noël

Mary Richards, Skylar White

Paru le 23/10/2025

24 pages

Kimane

23,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224402
9782383224402
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.