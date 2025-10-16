Mes plus belles mélodies de noël

Une compilation des plus beaux morceaux de musique classique qui évoquent Noël depuis des générations. "Pars pour un formidable voyage musical autour du monde, à la découverte des plus célèbres morceaux de Noël ! Ecoute les morceaux que nous aimons le plus à Noël et découvre les instruments qui se cachent derrière ces mélodies. De l'exaltant Sonnent les cloches au chant apaisant de la fête de la lumière en Suède, en passant par l'entraînant Feliz Navidad de Ariel Ramirez en Argentine, de magnifiques extraits sonores donnent vie à l'orchestre, aux choeurs et aux wassailing, écoute ces airs fabuleux et initie-toi aux sons et aux chants de Noël du monde entier".