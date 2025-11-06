Inscription
#Album jeunesse

L'Atlas Gallimard Jeunesse

Gallimard Jeunesse

ActuaLitté
Un allié dans les études, du collège à l'université Spécialement conçu pour les étudiants, l'Atlas Gallimard Jeunesse est un ouvrage clair et complet sur la géographie du monde et de la France. Une cartographie limpide, une approche thématique Alliant une cartographie très lisible à des informations précises, l'Atlas Gallimard Jeunesse offre une approche à la fois régionale et thématique de la géographie. Autour des cartes de localisation, des cartes thématiques apportent de manière visuelle toutes les connaissances nécessaires sur une région : qualité de son environnement, agriculture, industries, population, climat et paysage. Une cartographie originale en 3D révèle le relief. De nombreuses photographies complètent les cartes. Créer des liens, faire des comparaisons et des recherches Les principales questions de géographie sont traitées d'une manière globale, ce qui permet de faire des comparaisons entre les différentes zones et d'étudier en profondeur les caractéristiques de chacune.

Par Gallimard Jeunesse
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Gallimard Jeunesse

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Les yeux de la découverte

L'Atlas Gallimard Jeunesse

Gallimard Jeunesse

Paru le 06/11/2025

160 pages

Editions Gallimard

24,95 €

ActuaLitté
9782075228299
