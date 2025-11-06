Un allié dans les études, du collège à l'université Spécialement conçu pour les étudiants, l'Atlas Gallimard Jeunesse est un ouvrage clair et complet sur la géographie du monde et de la France. Une cartographie limpide, une approche thématique Alliant une cartographie très lisible à des informations précises, l'Atlas Gallimard Jeunesse offre une approche à la fois régionale et thématique de la géographie. Autour des cartes de localisation, des cartes thématiques apportent de manière visuelle toutes les connaissances nécessaires sur une région : qualité de son environnement, agriculture, industries, population, climat et paysage. Une cartographie originale en 3D révèle le relief. De nombreuses photographies complètent les cartes. Créer des liens, faire des comparaisons et des recherches Les principales questions de géographie sont traitées d'une manière globale, ce qui permet de faire des comparaisons entre les différentes zones et d'étudier en profondeur les caractéristiques de chacune.