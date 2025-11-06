Ma vie sur une jambe

"Le premier souvenir que j'ai de la vie... c'est ma mort. Flippe pas ! Y a rien de macabre, simplement le chaos d'une aventure avec des fruits à cueillir et les ronces des mauvais hivers. Oui ! Lorsque le destin sort ses griffes, il laisse des marques indélébiles sur la peau...". Insa Sané est un miraculé. Suite à une maladie, il traverse son enfance sur une jambe, porté par l'amour exigeant de sa mère. De Dakar à Sarcelles, l'histoire vibrante d'un chanteur, slameur, comédien et romancier sauvé par les mots.