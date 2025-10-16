Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée

Tout est encore bon dans le breton

Alteau, Fabien Delettres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le retour du livre d'humour 100% breton Après le succès de Tout est bon dans le Breton, et les trois tomes de bande-dessinées, ce livre d'humour fait une nouvelle plongée dans le cocasse, l'irrévérence et la convivialité bretonne. Avec une plume acerbe et décalée, Fabien Delettres explore les traditions bretonnes sous un angle comique et parfois décalé. Entre clichés assumés et situations burlesques, Tout est encore bon dans le Breton invite le lecteur à redécouvrir la Bretagne, loin des cartes postales, tout en souriant des travers qui font le charme d'une culture riche et vivante. Un concentré d'humour et de bonne humeur.

Par Alteau, Fabien Delettres
Chez Editions Casa

|

Auteur

Alteau, Fabien Delettres

Editeur

Editions Casa

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout est encore bon dans le breton par Alteau, Fabien Delettres

Commenter ce livre

 

Tout est encore bon dans le breton

Alteau, Fabien Delettres

Paru le 16/10/2025

96 pages

Editions Casa

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380586169
9782380586169
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.