Le retour du livre d'humour 100% breton Après le succès de Tout est bon dans le Breton, et les trois tomes de bande-dessinées, ce livre d'humour fait une nouvelle plongée dans le cocasse, l'irrévérence et la convivialité bretonne. Avec une plume acerbe et décalée, Fabien Delettres explore les traditions bretonnes sous un angle comique et parfois décalé. Entre clichés assumés et situations burlesques, Tout est encore bon dans le Breton invite le lecteur à redécouvrir la Bretagne, loin des cartes postales, tout en souriant des travers qui font le charme d'une culture riche et vivante. Un concentré d'humour et de bonne humeur.