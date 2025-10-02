Comment respirer dans un monde qui déborde ? Si nous sommes beaucoup à nous sentir épuisé·es, à ressentir le besoin de ralentir sans jamais y parvenir, c'est peut-être parce que nous sommes encombré·es : d'objets, d'injonctions, d'urgences, d'informations, de bruits, de choses à faire... Cette accumulation nous étouffe. Face à cet encombrement, aussi bien matériel que psychique, les méthodes de rangement ne suffisent pas. Car elles n'en interrogent pas les causes profondes, inscrites dans une culture qui valorise la consommation, l'accélération et la performance permanente. Avec Faire de la place, Karine Sahler nous montre comment enfin ouvrir un espace dans nos têtes et dans nos vies. Agrégée de géographie, Karine Sahler a enseigné dix ans et codirigé une compagnie de théâtre engagé. Passionnée par les pédagogies émancipatrices, elle explore aujourd'hui d'autres formes de partage, à travers l'écriture, des arpentages et des ateliers collectifs. Elle vit avec ses deux enfants dans un village du Cher.