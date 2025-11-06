Marseille, 1815. Le jeune marin Edmond Dantès a bon espoir de devenir capitaine et s'apprête à se marier. Mais la joie des uns suscite souvent la jalousie des autres. Du jour au lendemain, il est jeté en prison. Il se jure alors de se venger de ses mystérieux ennemis. Une fois évadé, Edmond deviendra le comte de Monte-Cristo, acteur redoutable d'un drame dont il aura cette fois écrit le scénario. Ce volume est une version abrégée du chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas, qui suit le déroulé des épisodes du spectacle musical.