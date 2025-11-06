Inscription
#Roman francophone

Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas, Lou Nicole, Antoine Ginésy

ActuaLitté
Marseille, 1815. Le jeune marin Edmond Dantès a bon espoir de devenir capitaine et s'apprête à se marier. Mais la joie des uns suscite souvent la jalousie des autres. Du jour au lendemain, il est jeté en prison. Il se jure alors de se venger de ses mystérieux ennemis. Une fois évadé, Edmond deviendra le comte de Monte-Cristo, acteur redoutable d'un drame dont il aura cette fois écrit le scénario. Ce volume est une version abrégée du chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas, qui suit le déroulé des épisodes du spectacle musical.

Par Alexandre Dumas, Lou Nicole, Antoine Ginésy
Chez Editions Gallimard

Auteur

Alexandre Dumas, Lou Nicole, Antoine Ginésy

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, Lou Nicole, Antoine Ginésy

Commenter ce livre

 

Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas trad. Tomoko Seigneurgens

Paru le 06/11/2025

416 pages

Editions Gallimard

5,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782073126634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

