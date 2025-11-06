Inscription
#Roman francophone

Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas

ActuaLitté
Marseille, 1815. Le jeune marin Edmond Dantès a bon espoir de devenir capitaine et s'apprête à se marier. Mais la joie des uns suscite souvent la jalousie des autres. Du jour au lendemain, il est jeté en prison. Il se jure alors de se venger de ses mystérieux ennemis. Une fois évadé, Edmond deviendra le comte de Monte-Cristo, acteur redoutable d'un drame dont il aura cette fois écrit le scénario. Ce volume est une version abrégée du chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas, qui suit le déroulé des épisodes du spectacle musical.

Par Alexandre Dumas
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Alexandre Dumas

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas

Paru le 06/11/2025

416 pages

Editions Gallimard

5,80 €

ActuaLitté
9782073126634
© Notice établie par ORB
