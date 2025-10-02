Dirty Soul

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Camille, un auteur à succès, conclut sa saga après plusieurs années d'écriture. Au moment où il pose son stylo, il se laisse engloutir par une noirceur qu'il croyait avoir vaincue. En panique, il part se réfugier au DC, la boîte de nuit au-dessus de laquelle il vit. Une ambiance sombre, sulfureuse et parfois dangereuse règne dans cet endroit, son univers. Il y croise le regard de Neïssa et, aussitôt, une sorte d'obsession pour elle le saisit. De son côté, la jeune femme est là pour chercher sa soeur disparue. Et elle ignore tout de ce qu'elle vient de déclencher. Bonne ou mauvaise rencontre ? Neïssa suivra-t-elle Camille dans son enfer ou le guidera-telle vers la lumière ? Une chose est sûre : Camille ne voit plus qu'elle...