La Pâtisserie des souvenirs

Marion Gilbert, Lee Onhwa

Dango au thé vert, gelée de haricots rouges à la châtaigne... Yeonhwa a toujours aimé observer sa grand-mère créer les délicieux desserts de la pâtisserie traditionnelle familiale, même si elle n'a jamais appris à les préparer elle-même. Alors, quand son énigmatique aïeule décède et lui lègue sa boutique, Yeonhwa décide d'en découvrir plus sur celle qui l'a élevée, en reprenant la gestion de cet établissement bien étrange... Car le magasin n'ouvre que de 22 heures à minuit et accueille des clients piégés entre notre monde et l'au-delà. Avec l'aide de Yeonhwa, tous se replongent dans leurs souvenirs afin de tourner la page de leur vie terrestre. Mais alors qu'elle se consacre à la mission confiée par sa grand-mère - assister à la fois ceux qui ne sont plus là et ceux qui restent -, réussira-t-elle à faire son propre deuil ? Porté par une plume onirique, un roman touchant et lumineux pour tous les amoureux de la gastronomie. Un des romans coréens les plus attendus de l'année ! Lee Onhwa est le pseudonyme d'une autrice best-seller en Corée, lauréate de plusieurs prix littéraires. En cours de traduction en quinze langues, La Pâtisserie des souvenirs est son premier roman publié sous ce pseudonyme, et le premier traduit en français. Traduit du coréen par Marion Gilbert

Chez Editions Nami

|

Auteur

Marion Gilbert, Lee Onhwa

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature étrangère

La Pâtisserie des souvenirs

Lee Onhwa trad. Marion Gilbert

Paru le 02/10/2025

304 pages

Editions Nami

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782487606159
