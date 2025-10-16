Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Même pas peur !

Patrick Sébastien

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Philosophique et gai Lucide Sans filtre et utile " Peur de vivre à plusieurs, peur de la solitude Nous traversons le temps pétris d'incertitudes Peur du regard des autres, peur de la maladie Que de temps gaspillé à se gâcher la vie ! Bien sûr, chacun n'a pas la même volonté La force, le courage, le goût de résister Si le temps de ce livre je peux vous y aider Ne serait-ce qu'un peu, j'en serai satisfait " A travers mille anecdotes, et autant de rencontres, Patrick Sébastien dissèque un phénomène omniprésent dans la société actuelle : nos peurs. Elles nous envahissent, nous paralysent. De sa plume alerte, il nous parle de nos craintes avec une incroyable justesse. En s'appuyant sur son vécu, il prodigue même des conseils pour y résister et parfois les éliminer !

Par Patrick Sébastien
Chez XO Editions

|

Auteur

Patrick Sébastien

Editeur

XO Editions

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Même pas peur ! par Patrick Sébastien

Commenter ce livre

 

Même pas peur !

Patrick Sébastien

Paru le 16/10/2025

301 pages

XO Editions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489490
9782374489490
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.