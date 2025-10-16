Même pas peur !

Philosophique et gai Lucide Sans filtre et utile " Peur de vivre à plusieurs, peur de la solitude Nous traversons le temps pétris d'incertitudes Peur du regard des autres, peur de la maladie Que de temps gaspillé à se gâcher la vie ! Bien sûr, chacun n'a pas la même volonté La force, le courage, le goût de résister Si le temps de ce livre je peux vous y aider Ne serait-ce qu'un peu, j'en serai satisfait " A travers mille anecdotes, et autant de rencontres, Patrick Sébastien dissèque un phénomène omniprésent dans la société actuelle : nos peurs. Elles nous envahissent, nous paralysent. De sa plume alerte, il nous parle de nos craintes avec une incroyable justesse. En s'appuyant sur son vécu, il prodigue même des conseils pour y résister et parfois les éliminer !