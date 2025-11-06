Un chant de Noël

"Joyeux Noël, Bob ! s'écria Scrooge avec une sincérité grave à laquelle on ne pouvait pas se tromper, en lui donnant des tapes amicales sur le dos. Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous l'ai souhaité depuis de trop nombreuses années ! Je vous augmente et je vais m'efforcer d'aider votre laborieuse famille. Nous discuterons de vos affaires cet après-midi même, tout en buvant un bol de bishop fumant, en l'honneur de Noël". Un mythique conte de Noël anglais, paru en 1843, sous la plume de l'auteur de David Copperfield et des Aventures d'Oliver Twist. Ou comment Noël et ses forces magiques - ici surnaturelles : des esprits... - peuvent sauver un vieil homme de l'amertume et de la misanthropie.