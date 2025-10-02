Noël au Cat Café

D'adorables petites boules de poils qui se baladent entre des chocolats chauds et de délicieuses pâtisseries, c'est le quotidien d'Emmie depuis qu'elle travaille chez Chatpuccino, le bar à chats tenu par sa tante. Et à l'approche de Noël, alors que les guirlandes lumineuses ont rejoint les percolateurs et les arbres à chat, l'ambiance est encore plus magique que d'habitude. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la pire tempête de neige des dix dernières années attendait les fêtes pour frapper ! Coincée dans le café la nuit du réveillon avec un livreur un peu trop charmant et les facétieux chats qui règnent en maîtres sur les lieux, Emmie espère que la situation ne s'éternisera pas. Mais l'électricité est coupée, les entrées bloquées par la neige... et les chats vont peut-être devoir tenir la chandelle plus longtemps que prévu. Une comédie drôle et émouvante qui rend hommage à nos espiègles compagnons à moustaches ! "Une comédie romantique plaisante et chaleureuse". Ouest-France Rachel Rowlands vit à Manchester avec son mari et ses deux chats. Editrice free-lance, elle travaille avec la plupart des grandes maisons d'édition britanniques tout en écrivant ses propres histoires. Sa série Cat Café est en cours de traduction en huit langues. Traduit de l'anglais par Suzy Borello