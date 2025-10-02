Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Noël au Cat Café

Suzy Borello, Rachel Rowlands

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
D'adorables petites boules de poils qui se baladent entre des chocolats chauds et de délicieuses pâtisseries, c'est le quotidien d'Emmie depuis qu'elle travaille chez Chatpuccino, le bar à chats tenu par sa tante. Et à l'approche de Noël, alors que les guirlandes lumineuses ont rejoint les percolateurs et les arbres à chat, l'ambiance est encore plus magique que d'habitude. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la pire tempête de neige des dix dernières années attendait les fêtes pour frapper ! Coincée dans le café la nuit du réveillon avec un livreur un peu trop charmant et les facétieux chats qui règnent en maîtres sur les lieux, Emmie espère que la situation ne s'éternisera pas. Mais l'électricité est coupée, les entrées bloquées par la neige... et les chats vont peut-être devoir tenir la chandelle plus longtemps que prévu. Une comédie drôle et émouvante qui rend hommage à nos espiègles compagnons à moustaches ! "Une comédie romantique plaisante et chaleureuse". Ouest-France Rachel Rowlands vit à Manchester avec son mari et ses deux chats. Editrice free-lance, elle travaille avec la plupart des grandes maisons d'édition britanniques tout en écrivant ses propres histoires. Sa série Cat Café est en cours de traduction en huit langues. Traduit de l'anglais par Suzy Borello

Par Suzy Borello, Rachel Rowlands
Chez Editions Nami

|

Auteur

Suzy Borello, Rachel Rowlands

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature étrangère

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël au Cat Café par Suzy Borello, Rachel Rowlands

Commenter ce livre

 

Noël au Cat Café

Rachel Rowlands trad. Suzy Borello

Paru le 02/10/2025

448 pages

Editions Nami

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487606005
9782487606005
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.