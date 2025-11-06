" Mon aventure avec le vin jaune a commencé quand j'étais le chef du restaurant Le Mermoz, à Paris, avec le sommelier Robin Gurgui qui m'en a fait goûter pour la première fois. C'était une bouteille du Domaine de la Tournelle. J'avais trouvé ça extraordinaire. Je n'avais jamais bu un vin aussi remarquable. C'était le goût du caramel lacté d'un riz au lait mélangé avec l'acidité d'une pomme verte ! Je le décrirais, plus tard, comme le "goût du temps". Je trouve que c'est vraiment ce que le vin jaune apporte, en cuisine, aux plats et aux desserts : des arômes très difficiles à retrouver autrement, le goût oxydatif du temps passé dans des fûts de chêne. Cuisiner avec est un exercice d'équilibre. Sa puissance demande des accords soigneux mais, lorsqu'ils sont réussis, le résultat est particulièrement intéressant. " Recettes : Morilles farcies au ris de veau et vin jaune - Velouté d'oignons rôtis au vin jaune et amandes torréfiées - Huître raidie, sabayon au vin jaune et sarrasin soufflé - Vinaigrette au vin jaune - Gratin de chou-fleur, vin jaune et gruyère - Ragoût de lapin braisé aux champignons et vin jaune - Escabèche de maquereau au vin jaune - Risotto au vin jaune, comté et sauge - Poire pochée au vin jaune - Crème brûlée au vin jaune.