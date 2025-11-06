Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le vin jaune

Thomas Graham

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Mon aventure avec le vin jaune a commencé quand j'étais le chef du restaurant Le Mermoz, à Paris, avec le sommelier Robin Gurgui qui m'en a fait goûter pour la première fois. C'était une bouteille du Domaine de la Tournelle. J'avais trouvé ça extraordinaire. Je n'avais jamais bu un vin aussi remarquable. C'était le goût du caramel lacté d'un riz au lait mélangé avec l'acidité d'une pomme verte ! Je le décrirais, plus tard, comme le "goût du temps". Je trouve que c'est vraiment ce que le vin jaune apporte, en cuisine, aux plats et aux desserts : des arômes très difficiles à retrouver autrement, le goût oxydatif du temps passé dans des fûts de chêne. Cuisiner avec est un exercice d'équilibre. Sa puissance demande des accords soigneux mais, lorsqu'ils sont réussis, le résultat est particulièrement intéressant. " Recettes : Morilles farcies au ris de veau et vin jaune - Velouté d'oignons rôtis au vin jaune et amandes torréfiées - Huître raidie, sabayon au vin jaune et sarrasin soufflé - Vinaigrette au vin jaune - Gratin de chou-fleur, vin jaune et gruyère - Ragoût de lapin braisé aux champignons et vin jaune - Escabèche de maquereau au vin jaune - Risotto au vin jaune, comté et sauge - Poire pochée au vin jaune - Crème brûlée au vin jaune.

Par Thomas Graham
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Thomas Graham

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Les classiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vin jaune par Thomas Graham

Commenter ce livre

 

Le vin jaune

Thomas Graham

Paru le 13/11/2025

24 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073122704
9782073122704
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.