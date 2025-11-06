Inscription
#Roman étranger

Le bruit et la fureur

Charles Recoursé, William Faulkner

Au printemps 1928, dans un comté imaginaire du sud des Etats-Unis, la vieille famille aristocratique des Compson se déchire sous le regard dépité de ses domestiques. Au sein d'une grande demeure décatie, quatre voix se répondent par ricochet : Benjy, le petit dernier, resté enfermé dans l'enfance, qui ne cesse de hurler ; Jason, le cadet, cynique à l'âme vengeresse ; Quentin, l'aîné, âme torturée de la fratrie, follement épris de sa soeur Caddy ; et Dilsey, leur vieille servante, qui observe le tout avec une grande sagesse. Considéré comme l'un des meilleurs livres de la littérature anglophone, Le bruit et la fureur est un chef-d'oeuvre incontournable. Par cette nouvelle traduction somptueuse, Charles Recoursé apporte une clarté inédite et une fluidité qui en rendent la lecture plus magnétique que jamais. Cette édition inclut une préface du traducteur ainsi qu'un appendice exceptionnel de William Faulkner rédigé dix-sept ans après la parution originale.

Par Charles Recoursé, William Faulkner
Chez Editions Gallimard

Auteur

Charles Recoursé, William Faulkner

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le bruit et la fureur

William Faulkner trad. Charles Recoursé

Paru le 06/11/2025

400 pages

Editions Gallimard

23,00 €

9782073100610
