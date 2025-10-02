Les maîtres du monde

Le pouvoir ne se limite plus aux chefs d'Etat Autrefois concentré entre les mains de quelques dirigeants, le pouvoir s'exerce désormais de manière plus diffuse, à travers une multitude d'acteurs aux influences diverses. Si la puissance militaire, économique et politique reste un levier majeur, l'influence - qu'elle soit médiatique, technologique, culturelle ou idéologique - est devenue une force incontournable dans les rapports de pouvoir. Les meilleurs spécialistes décryptent la galaxie du pouvoir au xxie siècle et dressent le portrait de vingt personnalités incontournables : chefs d'Etat visionnaires, magnats de la tech, leaders d'opinion, militants. Chacune de ces figures, à sa manière, façonne le paysage géopolitique et redéfinit les grands équilibres mondiaux. Leur vision, leurs décisions, dessinent les contours du monde de demain.