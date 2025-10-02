Inscription
Les maîtres du monde

Pascal Boniface

Le pouvoir ne se limite plus aux chefs d'Etat Autrefois concentré entre les mains de quelques dirigeants, le pouvoir s'exerce désormais de manière plus diffuse, à travers une multitude d'acteurs aux influences diverses. Si la puissance militaire, économique et politique reste un levier majeur, l'influence - qu'elle soit médiatique, technologique, culturelle ou idéologique - est devenue une force incontournable dans les rapports de pouvoir. Les meilleurs spécialistes décryptent la galaxie du pouvoir au xxie siècle et dressent le portrait de vingt personnalités incontournables : chefs d'Etat visionnaires, magnats de la tech, leaders d'opinion, militants. Chacune de ces figures, à sa manière, façonne le paysage géopolitique et redéfinit les grands équilibres mondiaux. Leur vision, leurs décisions, dessinent les contours du monde de demain.

Par Pascal Boniface
Chez Eyrolles

Auteur

Pascal Boniface

Editeur

Eyrolles

Genre

Géopolitique

Les maîtres du monde

Pascal Boniface

Paru le 02/10/2025

250 pages

Eyrolles

34,00 €

9782416020841
