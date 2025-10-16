Inscription
#Beaux livres

Avat’aime

Laurent Bonetti, Antoine Sire

ActuaLitté
Et si le cinéma débordait de l'écran pour entrer dans nos vies ? Et si Amélie Poulain, Antoine Doinel, King Kong ou le Terminator avaient une seconde existence, parallèle, où ils continuaient d'aimer, de souffrir, de chercher un sens ? C'est ce que découvre un chauffeur de bus parisien lorsqu'il reçoit une étrange lettre signée par la mystérieuse "fondation Amélie P". . A partir de ce moment, rien ne sera plus comme avant : une mission absurde - trouver le nain de jardin Atchoum -ouvre la voie à une odyssée vertigineuse. Rencontre avec Michael Lonsdale en ange gardien, face à face avec Doinel, plongée dans l'univers de Kong, confrontation avec le T-800... Chaque étape est une passerelle entre notre réalité et celle des icônes qui peuplent nos écrans. A travers cette épopée singulière, drôle, poétique et bouleversante, Laurent Bonetti signe une déclaration d'amour au septième art et à ses figures immortelles. Avat'aime n'est pas seulement une fiction : c'est un voyage initiatique, une quête de soi portée par la magie du cinéma, qui interroge notre rapport aux images, à la mémoire et à ce que nous choisissons d'aimer. Un roman cinéphile et tendre, où chacun pourra reconnaître ses propres émotions de spectateur. Car derrière chaque film qui nous marque, il y a un avat'aime qui continue de vivre en nous.

Par Laurent Bonetti, Antoine Sire
Chez Lettmotif Editions

|

Auteur

Laurent Bonetti, Antoine Sire

Editeur

Lettmotif Editions

Genre

Essais

Avat’aime

Laurent Bonetti

Paru le 12/10/2025

320 pages

Lettmotif Editions

24,90 €

ActuaLitté
9782367164588
