#Roman étranger

L'île des oubliés

Alice Delarbre, Victoria Hislop

ActuaLitté
La version collector de l'inoubliable roman qui a conquis plus d'un million de lecteurs français. Une saga familiale bouleversante et un vibrant plaidoyer contre l'exclusion. Alexis, une jeune Anglaise, ignore tout de l'histoire de sa famille. Pour en savoir plus, elle part visiter le village natal de sa mère en Crète. Elle y fait une terrible découverte : juste en face du village se dresse Spinalonga, la colonie où l'on envoyait les lépreux... et où son arrière-grand-mère aurait péri. Quels mystères effrayants recèle cette île des oubliés ? Pourquoi la mère d'Alexis a-t-elle si violemment rompu avec son passé ? La jeune femme est bien décidée à lever le voile sur la bouleversante destinée de ses aïeules et sur leurs sombres secrets...

Par Alice Delarbre, Victoria Hislop
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Alice Delarbre, Victoria Hislop

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Littérature anglo-saxonne

L'île des oubliés

Victoria Hislop trad. Alice Delarbre

Paru le 16/10/2025

432 pages

Editions Les Escales

17,00 €

Lire un extrait
9782365699990
