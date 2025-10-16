Inscription
#Beaux livres

Ma pâtisserie sans sucre

Amanda Abagima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Moins de sucre. Plus de joie. Vous pensez qu'on ne peut pas savourer une tarte aux fraises, un fondant au chocolat ou une brioche moelleuse sans faire exploser sa glycémie ? Détrompez-vous ! Avec Amanda Abagima, la pâtisserie devient une fête sans sucre, sans gluten, sans culpabilité. Dans ce livre solaire, elle partage 55 recettes gourmandes et saines, pensées pour le quotidien : petits déjeuners réconfortants, goûters moelleux, desserts de fête... à savourer en famille, même avec des enfants. Ancienne accro au sucre, Amanda a transformé son rapport à la nourriture, retrouvé sa vitalité et une belle silhouette, sans jamais renoncer au plaisir. Son secret ?? Une pâtisserie à index glycémique bas, pauvre en glucides et riche en saveurs, où les bons ingrédients font toute la différence : farine d'amande, chocolat noir, fruits rouges, pistaches, purées d'oléagineux... Accessible, joyeux et généreux, ce livre vous guide pas à pas vers une nouvelle façon de pâtisser : plus nourrissante, plus apaisée, plus libre. Moins de sucre, ce n'est pas moins de bonheur. C'est une autre façon de se faire du bien.

Par Amanda Abagima
Chez Thierry Souccar Editions

|

Auteur

Amanda Abagima

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Desserts, pâtisseries

Ma pâtisserie sans sucre

Amanda Abagima

Paru le 16/10/2025

144 pages

Thierry Souccar Editions

23,90 €

ActuaLitté
9782365498944
© Notice établie par ORB
