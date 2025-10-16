Ma pâtisserie sans sucre

Moins de sucre. Plus de joie. Vous pensez qu'on ne peut pas savourer une tarte aux fraises, un fondant au chocolat ou une brioche moelleuse sans faire exploser sa glycémie ? Détrompez-vous ! Avec Amanda Abagima, la pâtisserie devient une fête sans sucre, sans gluten, sans culpabilité. Dans ce livre solaire, elle partage 55 recettes gourmandes et saines, pensées pour le quotidien : petits déjeuners réconfortants, goûters moelleux, desserts de fête... à savourer en famille, même avec des enfants. Ancienne accro au sucre, Amanda a transformé son rapport à la nourriture, retrouvé sa vitalité et une belle silhouette, sans jamais renoncer au plaisir. Son secret ?? Une pâtisserie à index glycémique bas, pauvre en glucides et riche en saveurs, où les bons ingrédients font toute la différence : farine d'amande, chocolat noir, fruits rouges, pistaches, purées d'oléagineux... Accessible, joyeux et généreux, ce livre vous guide pas à pas vers une nouvelle façon de pâtisser : plus nourrissante, plus apaisée, plus libre. Moins de sucre, ce n'est pas moins de bonheur. C'est une autre façon de se faire du bien.