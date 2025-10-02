Inscription
#Imaginaire

Le Chevalier et la Phalène

Benjamin Peylet, Rachel Gillig

ActuaLitté
La quête poétique et épique d'une pieusedevineresse destinée à tomber amoureuse d'un chevalier hérétique Sybil Delling a passé neuf ans à rêver de ne plus avoir de rêves du tout. Comme les autres filles abandonnées qui ont échangé une décennie de service contre un refuge dans la grande cathédrale, Sybil est une devineresse. Dans ses rêves, elle reçoit des visions de six figures surnaturelles appelées Omens. Grâce à elles, elle peut prédire des événements terribles avant qu'ils ne se produisent, et les seigneurs comme les gens du peuple parcourent les landes balayées par le vent du royaume de Traum pour connaître leur avenir grâce à ses rêves. Alors qu'elle et ses consoeurs devineresses approchent de la fin de leur service, un mystérieux chevalier arrive à la cathédrale. Grossier, hérétique et diablement beau, le chevalier Rodrick n'a aucun respect pour les visions de Sybil. Mais lorsque les compagnes de Sybil commencent à disparaître l'une après l'autre, elle n'a d'autre choix que de lui demander de l'aide pour les retrouver. Car le monde à l'extérieur du cloître de la cathédrale est semé d'embûches. Seuls les dieux ont les réponses qu'elle cherche, et même si elle préférerait éviter les yeux sombres et la langue acérée de Rodrick, seul un hérétique peut vaincre un dieu.

Par Benjamin Peylet, Rachel Gillig
Chez PAL

|

Auteur

Benjamin Peylet, Rachel Gillig

Editeur

PAL

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Le Chevalier et la Phalène

Rachel Gillig trad. Benjamin Peylet

Paru le 02/10/2025

PAL

8,60 €

ActuaLitté
9782385651435
