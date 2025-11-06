Baskets & Allegro

Sans le vouloir, Natan le musicien et Eivie la sportive échangent de corps et de vie. Lui se retrouve dans un monde de magie, et elle dans un internat de notre monde. Les deux vont devoir s'entraider et trouver un moyen de rentrer... Mais pour ça, ils n'ont que 3 jours devant eux ! "Baskets et Allegro" : un livre-jeu d'un nouveau genre qui peut se lire seul, mais aussi et surtout à deux ! Le livre contient deux aventures : celle de Natan et celle d'Eivie. Ils évoluent dans la même intrigue mais chacun avec ses péripéties et ses défis. Des connexions régulières permettent aux personnages de communiquer. Les deux aventures sont imprimées tête-bêche : on retourne le livre pour lire la seconde. Les deux textes se rejoignent au milieu du livre.