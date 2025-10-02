Le grand hôtel de Laponie

Cette année, au château de Primard, un événement exceptionnel occupe tous les esprits : une scène du prochain film de Jennifer Thompson va être tournée dans le grand salon, et tous les clients de cet hôtel de luxe sont invités à y participer en tant que figurants. L'occasion rêvée pour Lina, apprentie costumière, de faire découvrir ses créations à la superstar américaine, pour Jo de voler quelques moments passionnés avec Stéphane, son amant, en profitant de l'effervescence, ou encore pour Coco de renouer avec sa cousine après vingt-sept ans de séparation. Mais la magie de Noël est de courte durée ; le lendemain du réveillon, un jeune serveur découvre un corps sans vie, emprisonné dans l'eau gelée des douves qui entourent le château... Mêlant délicieusement intrigues romantiques, mystère à élucider et ambiance de Noël féerique, le nouveau roman choral de la Team RomCom vous fera passer des fêtes inoubliables ! Isabelle Alexis, Tonie Behar, Adèle Bréau et Marie Vareille forment la #TeamRomCom, un collectif d'autrices qui porte haut et fort les couleurs de la comédie romantique à la française. Elles s'associent cette année à Julien Sandrel, auteur de huit romans, dont La Chambre des merveilles, traduit dans 27 pays, adapté au théâtre et au cinéma, et lauréat de plusieurs prix littéraires