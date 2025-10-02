Inscription
#Roman francophone

Le grand hôtel de Laponie

Marie Vareille

ActuaLitté
Cette année, au château de Primard, un événement exceptionnel occupe tous les esprits : une scène du prochain film de Jennifer Thompson va être tournée dans le grand salon, et tous les clients de cet hôtel de luxe sont invités à y participer en tant que figurants. L'occasion rêvée pour Lina, apprentie costumière, de faire découvrir ses créations à la superstar américaine, pour Jo de voler quelques moments passionnés avec Stéphane, son amant, en profitant de l'effervescence, ou encore pour Coco de renouer avec sa cousine après vingt-sept ans de séparation. Mais la magie de Noël est de courte durée ; le lendemain du réveillon, un jeune serveur découvre un corps sans vie, emprisonné dans l'eau gelée des douves qui entourent le château... Mêlant délicieusement intrigues romantiques, mystère à élucider et ambiance de Noël féerique, le nouveau roman choral de la Team RomCom vous fera passer des fêtes inoubliables ! Isabelle Alexis, Tonie Behar, Adèle Bréau et Marie Vareille forment la #TeamRomCom, un collectif d'autrices qui porte haut et fort les couleurs de la comédie romantique à la française. Elles s'associent cette année à Julien Sandrel, auteur de huit romans, dont La Chambre des merveilles, traduit dans 27 pays, adapté au théâtre et au cinéma, et lauréat de plusieurs prix littéraires

Par Marie Vareille
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Marie Vareille

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Le grand hôtel de Laponie

Marie Vareille

Paru le 02/10/2025

240 pages

Charleston éditions

14,90 €

9782385292690
