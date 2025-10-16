Un essai appuyé sur des entretiens avec une trentaine de femmes journalistes (reporters, présentatrices, chroniqueuses...), pour comprendre ce qui continue de les motiver à exercer leur métier, toujours traversé d'inégalités et de sexisme, dans un contexte de dénigrement des médias et de crise du secteur. Elles sont grand reporter, chroniqueuse ou enquêtrice. Elles travaillent pour la télévision, la radio, un magazine traditionnel ou un média en ligne. Elles sont en CDI, à la pige ou en contrat précaire. Leurs rédactions sont situées à Paris ou en région. Toutes sont des journalistes, ou plus exactement des femmes journalistes. Une trentaine de ces professionnelles, d'âges, d'origines et de profils variés, passent pour une fois de l'autre côté du micro et témoignent ici des réalités de leur métier. Alors que le journalisme s'est largement féminisé ces dernières années, les difficultés et les inégalités perdurent : insécurité financière, horaires exigeants, fatigue et perte de sens, auxquels s'ajoutent parfois sexisme, racisme et classisme, voire des cas de harcèlement qu'internet et les réseaux sociaux amplifient. Comment expliquer, alors, ce paradoxe qui veut que, tandis que la profession est dévaluée et décriée, son attrait ne se démente pas parmi les femmes ? Sur quoi repose cette croyance que le jeu, malgré tout, en vaut la chandelle ? Cet illusio, comme le disait Pierre Bourdieu, risque-t-il de s'effriter, ou la passion de comprendre et de transmettre l'emportera-t-elle in fine, au bénéfice d'une information réellement pluraliste ?