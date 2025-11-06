Dragon & Caméléon Tome 3

Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami a perdu son corps et sa célébrité après s'être réveillé dans la peau d'un autre. Ce mangaka de génie se bat aujourd'hui pour surpasser Dragon Land, son propre chef-d'oeuvre ! Surnommée le " Serpent ", l'autrice la plus vicieuse de tous les temps, interdite de publication chez Wonder, surgit alors de nulle part. Miyama, qui s'est emparé du corps de Hanagami et imite son style à la perfection, est quant à lui en train de changer. L'industrie du manga regorge de monstres ! Hanagami devra survivre à leur poison et viser des sommets de créativité encore inexplorés... Le combat palpitant entre mangakas se poursuit dans ce troisième tome !