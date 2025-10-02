Inscription
#Album jeunesse

Citrouille

Collectif, Hayley Kershaw

ActuaLitté
Un livre gourmand et super-mignon pour éveiller la curiosité sensorielle des tout-petits. La couverture brodée de matières à toucher brillantes et colorées s'ouvre sur un univers pétillant, pour faire découvrir aux jeunes enfants les ingrédients et les textures des aliments. Mais l'expérience ne s'arrête pas là : des zones à gratter et à sentir ajoutent une dimension olfactive, pour deviner de délicieux parfums tout au long de la lecture. Une collection pensée pour stimuler les sens et la créativité des enfants dès 18 mois.

Par Collectif, Hayley Kershaw
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Collectif, Hayley Kershaw

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Tout-carton

Citrouille

Collectif, Hayley Kershaw

Paru le 02/10/2025

10 pages

1, 2, 3 Soleil !

9,95 €

ActuaLitté
9782384535903
© Notice établie par ORB
