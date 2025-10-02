Citrouille

Un livre gourmand et super-mignon pour éveiller la curiosité sensorielle des tout-petits. La couverture brodée de matières à toucher brillantes et colorées s'ouvre sur un univers pétillant, pour faire découvrir aux jeunes enfants les ingrédients et les textures des aliments. Mais l'expérience ne s'arrête pas là : des zones à gratter et à sentir ajoutent une dimension olfactive, pour deviner de délicieux parfums tout au long de la lecture. Une collection pensée pour stimuler les sens et la créativité des enfants dès 18 mois.