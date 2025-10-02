Inscription
#Polar

Holmes et la cité monde

Quentin Fichet

ActuaLitté
Depuis deux ans, Sherlock Holmes a quitté l'agitation londonienne pour Paris. Le détective est devenu un expatrié discret. Il évite les contacts, vit caché. Jusqu'à ce qu'une étrange affaire lui soit confiée. Une étudiante de la fameuse Cité Universitaire vient de disparaître. La dernière image d'elle a été capturée par une caméra de surveillance. Un détail le trouble... Sans smartphone mais toujours armé d'une répartie mordante, Holmes va enquêter au coeur d'un campus plus brutal qu'il n'y parait...

Par Quentin Fichet
Chez Faubourg Marigny

|

Auteur

Quentin Fichet

Editeur

Faubourg Marigny

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Holmes et la cité monde par Quentin Fichet

Commenter ce livre

 

Holmes et la cité monde

Quentin Fichet

Paru le 02/10/2025

Faubourg Marigny

18,00 €

ActuaLitté
9782384363780
