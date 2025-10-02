Holmes et la cité monde

Depuis deux ans, Sherlock Holmes a quitté l'agitation londonienne pour Paris. Le détective est devenu un expatrié discret. Il évite les contacts, vit caché. Jusqu'à ce qu'une étrange affaire lui soit confiée. Une étudiante de la fameuse Cité Universitaire vient de disparaître. La dernière image d'elle a été capturée par une caméra de surveillance. Un détail le trouble... Sans smartphone mais toujours armé d'une répartie mordante, Holmes va enquêter au coeur d'un campus plus brutal qu'il n'y parait...